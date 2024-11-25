В Турции загорелся SSJ с россиянами на борту
Стало известно об успешной эвакуации 95 пассажиров из загоревшегося в аэропорту Антальи Superjet 100 авиакомпании «Азимут», сообщает РИА Новости.
В результате возгорания лайнера после посадки погибших нет.
Жёсткая посадка самолета могла произойти из-за экстремально сильного ветра, сообщает Telegram-канал Mash. Сначала борт ударился левым двигателем о землю, затем загорелся.
Ранее в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов нашли тела членов экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, который разбился 12 июля в лесу под Коломной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru