Украина пустила журналистов к обломкам ракеты «Орешник»
Украинские власти пустили иностранных журналистов к обломкам российской ракеты «Орешник», ударившей по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, сообщает агентство Reuters.
Фрагменты исследуют эксперты. Журналистов попросили не раскрывать точное местоположение обломков из соображений безопасности. Фрагменты «Орешника» находятся в специальном ангаре. Украинские эксперты планируют узнать подробности о цепочках поставок армии РФ и производстве баллистической ракеты.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о боевом испытании ракетной системы средней дальности «Орешник» было известно лишь узкому кругу лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Superjet совершил грубую посадку в Анталье из-за ветра
- Посол Украины Боднар: Турция помогла Киеву закрытием проливов
- Украина пустила журналистов к обломкам ракеты «Орешник»
- В Турции загорелся SSJ с россиянами на борту
- Трамп займется переговорами по Украине с января
- Адель взяла перерыв в карьере, когда певица вернется на сцену неизвестно
- Жительница Петербурга родила мальчика на платформе в метро
- Умер композитор Павел Карманов
- Комик Демидов публично извинился за шутку про Иисуса и вино
- Иран проведет ядерные переговоры с европейскими странами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru