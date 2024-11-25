Украина пустила журналистов к обломкам ракеты «Орешник»

Украинские власти пустили иностранных журналистов к обломкам российской ракеты «Орешник», ударившей по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, сообщает агентство Reuters.

Опубликованы первые кадры с Путиным после его заявления об «Орешнике»

Фрагменты исследуют эксперты. Журналистов попросили не раскрывать точное местоположение обломков из соображений безопасности. Фрагменты «Орешника» находятся в специальном ангаре. Украинские эксперты планируют узнать подробности о цепочках поставок армии РФ и производстве баллистической ракеты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о боевом испытании ракетной системы средней дальности «Орешник» было известно лишь узкому кругу лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Изображение сгенерировано ИИ
ТЕГИ:Российская АрмияРакетыУкраина

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