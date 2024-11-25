Богомаз: Сбито шесть БПЛА над Брянской областью

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияБеспилотникиВСУ

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