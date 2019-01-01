СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Очевидцы рассказали о ЧП в Баренцевом море. Портал «СеверПост» сообщает, что ими оказались местные рыбаки. Они сообщили источнику, что в минувший понедельник, 1 июля, около 21:30 они видели, как на поверхность поднялась большая подлодка, на палубах они видели «бегающих и суетящихся» людей. Позже в этот район подошли военный корабль и два буксира. Также свидетели утверждают, что позже подлодка в сопровождении других судов своим ходом отправилась в сторону Оленьей Губы. Очевидцы сообщили и о том, что не увидели никаких признаков пожара.
Как напоминает RT, ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что погибшие подводники были закреплены за петербургской воинской частью.
Трагедия на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который предназначен для изучения дна Мирового океана, произошла 1 июля. Там вспыхнул пожар. В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников, напоминает «Свободная пресса». Ранее сегодня Сергей Шойгу заявил, что всех погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ офицеров представят к государственным наградам.
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