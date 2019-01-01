СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Очевидцы рассказали о ЧП в Баренцевом море. Портал «СеверПост» сообщает, что ими оказались местные рыбаки. Они сообщили источнику, что в минувший понедельник, 1 июля, около 21:30 они видели, как на поверхность поднялась большая подлодка, на палубах они видели «бегающих и суетящихся» людей. Позже в этот район подошли военный корабль и два буксира. Также свидетели утверждают, что позже подлодка в сопровождении других судов своим ходом отправилась в сторону Оленьей Губы. Очевидцы сообщили и о том, что не увидели никаких признаков пожара.