Крис Пратт получил травму на четвертый день съемок «Милосердия» Тимура Бекмамбетова
Актер Крис Пратт получил травму ноги на четвертый день съемок фильма «Милосердие», режиссером которого стал Тимур Бекмамбетов. О происшествии Пратт рассказал в своих соцсетях.
По его словам, он пытался самостоятельно выполнить какой-то трюк и повредил лодыжку.
Бекмамбетов сообщил о начале съемочного периода в работе над новым фантастическим триллером «Милосердие» в специально созданным для этого Telegram-канале.
В центре сюжета – детектив, которого обвиняют в совершении тяжкого преступления. Действие картины разворачивается в недалеком будущем, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru