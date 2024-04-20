Крис Пратт получил травму на четвертый день съемок «Милосердия» Тимура Бекмамбетова

По его словам, он пытался самостоятельно выполнить какой-то трюк и повредил лодыжку.

Бекмамбетов сообщил о начале съемочного периода в работе над новым фантастическим триллером «Милосердие» в специально созданным для этого Telegram-канале.

В центре сюжета – детектив, которого обвиняют в совершении тяжкого преступления. Действие картины разворачивается в недалеком будущем, отмечает «Радиоточка НСН».

