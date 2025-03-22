Под Воронежем уничтожили более десяти БПЛА
22 марта 202501:55
Более десяти беспилотников уничтожили в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в Telegram.
Накануне вечером губернатор заявил о ликвидации нескольких дронов в двух районах Воронежской области.
«Дежурными силами ПВО на юге области были обнаружены и уничтожены еще более 10 беспилотных летательных аппаратов», - подчеркнул Гусев.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Разрушений не зафиксировали.
Между тем в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА произошел взрыв в многоквартирном доме, пострадали два человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru