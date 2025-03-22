Под Воронежем уничтожили более десяти БПЛА

Более десяти беспилотников уничтожили в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в Telegram.

Накануне вечером губернатор заявил о ликвидации нескольких дронов в двух районах Воронежской области.

«Дежурными силами ПВО на юге области были обнаружены и уничтожены еще более 10 беспилотных летательных аппаратов», - подчеркнул Гусев.



Предварительно, обошлось без пострадавших. Разрушений не зафиксировали.

Между тем в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА произошел взрыв в многоквартирном доме, пострадали два человека.

