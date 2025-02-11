СМИ: Над Энгельсом отбивают атаку беспилотников

Как минимум 11 взрывов прозвучало в небе над Энгельсом, сообщает Telegram-канал Mash.

Силы ПВО сбили три беспилотника в акватории Черного моря и над Крымом

По словам очевидцев, предварительно, ПВО отбивает атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее два украинских БПЛА сбили над Брянской областью и Крымом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиВСУ

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