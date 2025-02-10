Средства ПВО сбила два украинских БПЛА над Брянской областью и Крымом
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны.
Один из них был сбит над Брянской областью, а второй — над территорией Республики Крым. В ведомстве уточнили, что операции прошли в период с 20:20 до 21:10 мск.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Причиной закрытия магазинов «Светофор» стало просроченное мясо
- Поддубный: События под Курском должны приводить Украину в ужас
- Вот и всё: США приостановили разработку мирного плана по Украине
- В ДТП в Ростовской области погиб сотрудник ДПС
- Средства ПВО сбила два украинских БПЛА над Брянской областью и Крымом
- Карслон: Украина перепродает американское оружие мексиканским наркокартелям
- Финляндия вызвала российского посла из-за инцидента с самолетом
- В Госдуме предложили создать список разрешенных имен для детей
- Сенаторы начали использовать отечественный мессенджер Express
- Кинолог объяснил, почему собаки могут грызть обои и как это исправить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru