Средства ПВО сбила два украинских БПЛА над Брянской областью и Крымом

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны.

Один из них был сбит над Брянской областью, а второй — над территорией Республики Крым. В ведомстве уточнили, что операции прошли в период с 20:20 до 21:10 мск.

Силы ПВО сбили три беспилотника в акватории Черного моря и над Крымом

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Брянская ОбластьКрымПВО

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