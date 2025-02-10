Силы ПВО сбили три беспилотника в акватории Черного моря и над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны за 15 минут уничтожили три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, два дрона были сбиты над Крымом, еще один — над северо-западной частью Черного моря.

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Атака произошла в промежутке с 19:20 до 19:35 мск.

Ранее в 18:50 мск российские силы ПВО также уничтожили украинский дрон над территорией Республики Крым, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУЧерное МореКрымПВО

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