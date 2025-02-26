СМИ: Над Анапой звучат взрывы
26 февраля 202502:01
Как минимум пять взрывов прогремело в небе над Анапой, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, работает система ПВО. По словам очевидцев, взрывы начались около 45 минут назад. В районе посёлков Виноградный, Витязево и над самой Анапой слышали до 10 громких звуков.
Ранее над Крымом и Брянской областью уничтожили четыре украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru