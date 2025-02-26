СМИ: Над Анапой звучат взрывы

Как минимум пять взрывов прогремело в небе над Анапой, сообщает Telegram-канал Mash.

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По предварительным данным, работает система ПВО. По словам очевидцев, взрывы начались около 45 минут назад. В районе посёлков Виноградный, Витязево и над самой Анапой слышали до 10 громких звуков.

Ранее над Крымом и Брянской областью уничтожили четыре украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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