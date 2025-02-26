СМИ: Над Анапой звучат взрывы

По предварительным данным, работает система ПВО. По словам очевидцев, взрывы начались около 45 минут назад. В районе посёлков Виноградный, Витязево и над самой Анапой слышали до 10 громких звуков.

Ранее над Крымом и Брянской областью уничтожили четыре украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

