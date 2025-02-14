СМИ: Начальника «Гортранса» задержали за взятки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге по подозрению в коррупции задержали генерального директора «Гортранса» Сергея Нугаева. Об этом сообщил Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
Сообщается, что задержанный получил взятку от коммерческого перевозчика за обслуживание автобусов.
Задержание Нугаева произошло в рамках транспортной реформы. По данным источника Telegram-канала, гендиректор «Гортранса» уже давно находился под подозрением во взяточничестве. Он также добавил, что сейчас Нугаев помещен в изолятор временного содержания.
Ранее суд в Ижевске вынес приговор по делу бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Удмуртии Глеба Кудряшова по обвинению в мошенничестве при получении выплат. Обвиняемого приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru