СМИ: Начальника «Гортранса» задержали за взятки в Екатеринбурге

Сообщается, что задержанный получил взятку от коммерческого перевозчика за обслуживание автобусов.

Задержание Нугаева произошло в рамках транспортной реформы. По данным источника Telegram-канала, гендиректор «Гортранса» уже давно находился под подозрением во взяточничестве. Он также добавил, что сейчас Нугаев помещен в изолятор временного содержания.

Ранее суд в Ижевске вынес приговор по делу бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Удмуртии Глеба Кудряшова по обвинению в мошенничестве при получении выплат. Обвиняемого приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

