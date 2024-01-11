СМИ: На Урале дальнобойщик с инсультом шесть часов оставался без помощи из-за ГИБДД

По данным СМИ, 46-летний Роман Кочуров из Камышлова, который ехал на грузовике с прицепом по трассе Екатеринбург-Тюмень, почувствовал себя плохо за рулем. Машина вылетела с полосы, задев проходивший мимо самосвал «Тонар». Водитель грузовика попытался поговорить с Кочуровым, однако тот не смог ничего сказать. После вызова экстренных служб на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые решили, что не реагирующий на их вопросы мужчина пьян. Кочурова оставили «трезветь» в холодной машине с отключенной печкой.

Как рассказал коллега водителя по имени Олег, он обнаружил Кочурова «в одних носках, взгляд никакой, пустой, отсутствующий». Сотрудник ГИБДД заявил, что для пострадавшего не вызвали скорую, так как правоохранители посчитали водителя пьяным или употребившим наркотики.

Позже другие коллеги Романа, прибывшие на место ЧП, вызвали медиков, которые доставили мужчину в больницу. У него диагностировали геморрагический инсульт, алкоголя или запрещенных веществ в его организме не обнаружили.

По данным медиков, состояние мужчины среднетяжелое.

«Правую сторону парализовало, гематома в лобной части левой стороны, память может не вернуться. Если выживет, реабилитация будет годами», — рассказала жена пострадавшего Екатерина.

Родственники Кочурова намерены обратиться в Следственный комитет из-за бездействия сотрудников ГИБДД.

