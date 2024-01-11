СМИ: На Урале дальнобойщик с инсультом шесть часов оставался без помощи из-за ГИБДД
Дальнобойщик, перенесший инсульт во время рейса в Свердловской области, более шести часов ждал врачей, так как сотрудники Госавтоинспекции приняли патологию за опьянение. Об этом пишет портал Е1.ru.
По данным СМИ, 46-летний Роман Кочуров из Камышлова, который ехал на грузовике с прицепом по трассе Екатеринбург-Тюмень, почувствовал себя плохо за рулем. Машина вылетела с полосы, задев проходивший мимо самосвал «Тонар». Водитель грузовика попытался поговорить с Кочуровым, однако тот не смог ничего сказать. После вызова экстренных служб на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые решили, что не реагирующий на их вопросы мужчина пьян. Кочурова оставили «трезветь» в холодной машине с отключенной печкой.
Как рассказал коллега водителя по имени Олег, он обнаружил Кочурова «в одних носках, взгляд никакой, пустой, отсутствующий». Сотрудник ГИБДД заявил, что для пострадавшего не вызвали скорую, так как правоохранители посчитали водителя пьяным или употребившим наркотики.
Позже другие коллеги Романа, прибывшие на место ЧП, вызвали медиков, которые доставили мужчину в больницу. У него диагностировали геморрагический инсульт, алкоголя или запрещенных веществ в его организме не обнаружили.
По данным медиков, состояние мужчины среднетяжелое.
«Правую сторону парализовало, гематома в лобной части левой стороны, память может не вернуться. Если выживет, реабилитация будет годами», — рассказала жена пострадавшего Екатерина.
Родственники Кочурова намерены обратиться в Следственный комитет из-за бездействия сотрудников ГИБДД.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс доллара впервые в истории достиг 30 турецких лир
- Курс доллара опустился до 89 рублей впервые с 29 декабря
- МВД намерено использовать ИИ для обнаружения поддельных видео
- ФАС возбудила дело против микрокредитной организации «Госзайм»
- Bloomberg: Президент Румынии может стать кандидатом на пост главы Евросовета
- Суд арестовал на два месяца гендиректора котельной Подольска после аварии
- СМИ: На Урале дальнобойщик с инсультом шесть часов оставался без помощи из-за ГИБДД
- Удальцов заявил, что в его дом пришли с обысками
- Владелец бренда Aperol привезет в Россию новый спиртной напиток
- Путин: Россия стала первой экономикой Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru