СМИ: На Украине признали роль ВСУ в подготовке атаки на Белгородскую область

Украинская армия имеет отношение к атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

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«ВСУ в основном действовали в качестве поддержки, защищая границу Украины в том районе на случай российской контратаки», — отмечается в материале.

По словам собеседника газеты, ни один военный ВСУ не проникал на территорию России. Чиновник отказался привести какие-либо подробности произошедшего.

В понедельник украинские диверсанты проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе ввели режим контртеррористической операции, жители пострадавших районов были эвакуированы. Днем позже Минобороны РФ сообщило об уничтожении около 70 нападавших, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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