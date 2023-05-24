СМИ: На Украине признали роль ВСУ в подготовке атаки на Белгородскую область
Украинская армия имеет отношение к атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
«ВСУ в основном действовали в качестве поддержки, защищая границу Украины в том районе на случай российской контратаки», — отмечается в материале.
По словам собеседника газеты, ни один военный ВСУ не проникал на территорию России. Чиновник отказался привести какие-либо подробности произошедшего.
В понедельник украинские диверсанты проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе ввели режим контртеррористической операции, жители пострадавших районов были эвакуированы. Днем позже Минобороны РФ сообщило об уничтожении около 70 нападавших, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru