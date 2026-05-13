СМИ: На территории Измайловского кремля в Москве произошел сильный пожар

Появились кадры пожара на территории Измайловского кремля в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

В Югре при пожаре погибла семья из семи человек

Горит крыша металлического ангара на площади больше тысячи квадратных метров. Пламя продолжает распространяться.

Рядом находится музей «Бункер Сталина», из которого спасли пять человек. Внутри квеструма, расположенного в здании, участники почувствовали запах гари во время прохождения игры, их вывели из помещения.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
