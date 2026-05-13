СМИ: На территории Измайловского кремля в Москве произошел сильный пожар
13 мая 202601:15
Денис Постольский
Появились кадры пожара на территории Измайловского кремля в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Горит крыша металлического ангара на площади больше тысячи квадратных метров. Пламя продолжает распространяться.
Рядом находится музей «Бункер Сталина», из которого спасли пять человек. Внутри квеструма, расположенного в здании, участники почувствовали запах гари во время прохождения игры, их вывели из помещения.
Ранее в Красноярском крае пожар уничтожил 14 домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
