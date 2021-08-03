СМИ: На Ставрополье полицейским сдалась несостоявшаяся «смертница»

Сотрудникам полиции в Ставропольском крае сдалась «смертница», которая передумала совершать самоподрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, девушка пришла в отдел МВД в Железноводске 2 августа. Несостоявшаяся террористка призналась правоохранителям, что больше года готовилась к теракту, совершить который ее уговорили вдовы убитых боевиков. Самоподрыв должен был произойти в людном месте еще в мае этого года, однако девушка передумала.

В настоящий момент с ней работают следователи и сотрудники ФСБ, пишет Ura.ru.