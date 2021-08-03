СМИ: На Ставрополье полицейским сдалась несостоявшаяся «смертница»
Сотрудникам полиции в Ставропольском крае сдалась «смертница», которая передумала совершать самоподрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, девушка пришла в отдел МВД в Железноводске 2 августа. Несостоявшаяся террористка призналась правоохранителям, что больше года готовилась к теракту, совершить который ее уговорили вдовы убитых боевиков. Самоподрыв должен был произойти в людном месте еще в мае этого года, однако девушка передумала.
В настоящий момент с ней работают следователи и сотрудники ФСБ, пишет Ura.ru.
Напомним, в начале июля ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Двух террористов задержали, еще шестерых в ходе операции ликвидировали. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что террористические акты планировались летом 2021 года представителями «законспирированных ячеек» «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России – прим. НСН).
В столице было запланировано два теракта, двое подозреваемых в их организации задержаны. Еще шестерых террористов ликвидировали в Астраханской области и Кабардино-Балкарии.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», откуда ждать террористов в России.
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