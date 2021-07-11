Террорист Брейвик хочет продать права на фильм о своей жизни за $10 млн
Норвежский террорист Андерс Брейвик хочет продать за 7 млн фунтов стерлингов (10 млн долларов) права на фильм и книгу о своей жизни, сообщает Mail Online.
В настоящее время преступник отбывает наказание за теракты в Норвегии в июле 2011 года. 42-летний преступник отправил 20 писем кинематографистам с просьбой рассказать его историю, и выразил желание дать интервью.
Террорист написал собственный сценарий фильма и биографию, передает The Sun on Sunday.
Ранее Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил его адвокат, информирует издание Verdens Gang. По словам защитника, Брейвик имеет право на такое прошение после отбытия в заключении более восьми лет.
22 июля 2011 года Брейвик организовал взрыв в центре столицы Норвегии у одного из правительственных зданий. В результате этого теракта погибли восемь человек и несколько сотен пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 082 / сут.
Умерли
142 тыс.+752 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+17 750 / сут.
- Террорист Брейвик хочет продать права на фильм о своей жизни за $10 млн
- Украина наградила медалью капитана Defender за провокацию
- Жители Гаити усомнилось в подлинности обращения вдовы убитого президента
- В ДТП из 10 автомобилей в Москве есть пострадавшие
- Пассажиров «Аэрофлота» просят заранее прибывать в Шереметьево из-за очередей
- В ЦИК опровергли сообщения о переносе выборов в Госдуму
- Состояние Джеффа Безоса побило рекорд
- Черноморский флот отслеживает греческий ракетный катер
- В Тольятти объявлен режим ЧС из-за лесного пожара
- В Грозном неизвестный с ножом напал на полицейских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru