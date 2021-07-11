Террорист Брейвик хочет продать права на фильм о своей жизни за $10 млн

Норвежский террорист Андерс Брейвик хочет продать за 7 млн фунтов стерлингов (10 млн долларов) права на фильм и книгу о своей жизни, сообщает Mail Online.

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В настоящее время преступник отбывает наказание за теракты в Норвегии в июле 2011 года. 42-летний преступник отправил 20 писем кинематографистам с просьбой рассказать его историю, и выразил желание дать интервью.

Террорист написал собственный сценарий фильма и биографию, передает The Sun on Sunday.

Ранее Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил его адвокат, информирует издание Verdens Gang. По словам защитника, Брейвик имеет право на такое прошение после отбытия в заключении более восьми лет.

22 июля 2011 года Брейвик организовал взрыв в центре столицы Норвегии у одного из правительственных зданий. В результате этого теракта погибли восемь человек и несколько сотен пострадали.

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ФОТО: flickr/Day Donaldson
ТЕГИ:НорвегияТеррористыАндерс Брейвик
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