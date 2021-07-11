Террорист Брейвик хочет продать права на фильм о своей жизни за $10 млн

В настоящее время преступник отбывает наказание за теракты в Норвегии в июле 2011 года. 42-летний преступник отправил 20 писем кинематографистам с просьбой рассказать его историю, и выразил желание дать интервью.

Террорист написал собственный сценарий фильма и биографию, передает The Sun on Sunday.

Ранее Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил его адвокат, информирует издание Verdens Gang. По словам защитника, Брейвик имеет право на такое прошение после отбытия в заключении более восьми лет.

22 июля 2011 года Брейвик организовал взрыв в центре столицы Норвегии у одного из правительственных зданий. В результате этого теракта погибли восемь человек и несколько сотен пострадали.

