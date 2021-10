СМИ: На работу оружейника на съемках фильма «Ржавчина» жаловались и ранее

«Она была неосторожна с пистолетами, размахивала ими постоянно… Несколько раз было такое, что она заряжала оружие холостыми, но делала это так, что мы думали, это не безопасно», - отмечает Daily Beast.

Как минимум дважды актеры фильма «Ржавчина» жаловались на незапланированные выстрелы предоставленного Гутьеррес-Рид оружия. Также участники проекта считают ответственным за инцидент помощника режиссера Дейва Холлза, который передал заряженный пистолет Болдуину и заявил, что его использование безопасно, отмечает РИА Новости.

По информации журналистов, из-за небрежной работы Гутьеррес-Рид приостановили вестерна The Old Way с голливудским актером Николасом Кейджем в главной роли. Специалист по реквизиту дала пистолет 11-летней актрисе без необходимой проверки. Источники упрекают Гутьеррес-Рид в халатности и недостаточной проверке оружия и на других съемочных площадках.

Напомним, в результате инцидента были ранены 48-летний режиссёр Джоэл Соуза, а также 42-летняя оператор Хатчинс, которая позже скончалась в больнице.