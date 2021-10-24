СМИ: На работу оружейника на съемках фильма «Ржавчина» жаловались и ранее
Специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая работала на съемках фильма «Ржавчина», когда актер Алек Болдуин случайно убил оператора Галину Хатчинс, назвали неопытной. Также журналисты рассказали о том, что на женщину жаловались и другие съемочные группы. Об этом сообщает издание Daily Beast.
«Она была неосторожна с пистолетами, размахивала ими постоянно… Несколько раз было такое, что она заряжала оружие холостыми, но делала это так, что мы думали, это не безопасно», - отмечает Daily Beast.
Как минимум дважды актеры фильма «Ржавчина» жаловались на незапланированные выстрелы предоставленного Гутьеррес-Рид оружия. Также участники проекта считают ответственным за инцидент помощника режиссера Дейва Холлза, который передал заряженный пистолет Болдуину и заявил, что его использование безопасно, отмечает РИА Новости.
По информации журналистов, из-за небрежной работы Гутьеррес-Рид приостановили вестерна The Old Way с голливудским актером Николасом Кейджем в главной роли. Специалист по реквизиту дала пистолет 11-летней актрисе без необходимой проверки. Источники упрекают Гутьеррес-Рид в халатности и недостаточной проверке оружия и на других съемочных площадках.
Напомним, в результате инцидента были ранены 48-летний режиссёр Джоэл Соуза, а также 42-летняя оператор Хатчинс, которая позже скончалась в больнице.
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