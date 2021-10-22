Полиция отпустила Болдуина без обвинений

Более 75 процентов городских стационаров подключили к ЕМИАС

В нерабочую неделю на такси и каршеринге в Москве будут ездить в обычном режиме

Прокуратура Москвы начала проверку после падения в жилом доме лифта

На дорогах столицы появилась первая видеокамера, фиксирующая движение между полос

Порядка 13% работников в Москве заняты в креативных профессиях

Москвичей предупредили о штормовом ветре