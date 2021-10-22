Полиция отпустила Болдуина без обвинений
Голливудский актер Алек Болдуин, случайно застреливший на съемках фильма оператора и ранивший режиссера, отпущен полицией после опроса, сообщает РИА Новости.
По словам представителя полиции, следователи отпустили Болдуина. При этом в связи с инцидентом никто не арестован и никому не предъявлялись обвинения.
Трагедия произошла во время съемок фильма «Ржавчина».
Болдуин стрелял из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами.
В результате получили ранения 42-летний оператор Галина Хатчинс, родившаяся в СССР, и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Спасти женщину врачам не удалось, она скончалась в больнице. Соуза остается в критическом состоянии.
Съемки картины приостановлены. По данным СМИ, Болдуин потрясен случившимся.
63-летний Болдуин является неоднократным лауреатом премий «Золотой глобус» и «Эмми», кроме того актер номинировался на «Оскар»
Он выступал продюсером вестерна «Ржавчина» (Rust) и исполнял там главную роль.
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