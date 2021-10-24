Подруга погибшей от выстрела Болдуина оператора Хатчинс рассказала о ее переезде в США
Оксана Стефанишина, подруга оператора Галины Хатчинс, которая погибла от выстрела актера Алека Болдуина на съемках картины «Ржавчина», рассказала о ее переезде в США.
Стефанишина выразила мнение, что Галина уехала в США из-за любви. «Она вышла замуж. Не за Америку, как многие думают», — сказала женщина. Она отметила, что со своим будущим супругом Галина встретилась в Киеве. Через несколько лет после переезда у пары родился ребенок.
Как сообщалось, помощник режиссера Дэйв Холлс перед началом съемок передал актеру Алеку Болдуину пистолет, из которого была застрелена на съемках фильма «Ржавчина» оператор Галина Хатчинс, отметив, что отдает «небоевое оружие».
В результате инцидента были ранены 48-летний режиссёр Джоэл Соуза, а также 42-летняя оператор Хатчинс, которая позже скончалась в больнице.
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