Минобороны: В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер

Украинский безэкипажный катер уничтожили в Черном море. Об этом сообщает Минобороны России.

В западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

По данным ведомства, морской дрон обнаружили в западной части акватории около 08:00 мск 1 декабря. Катер следовал в направлении Крыма, пишет RT.

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — подчеркнули в Минобороны.

Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:МинобороныКрымБеспилотникиЧерное Море

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