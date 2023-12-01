Минобороны: В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер
1 декабря 202309:02
Украинский безэкипажный катер уничтожили в Черном море. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, морской дрон обнаружили в западной части акватории около 08:00 мск 1 декабря. Катер следовал в направлении Крыма, пишет RT.
«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — подчеркнули в Минобороны.
Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru