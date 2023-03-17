СМИ: На нефтеперекачивающей станции в Брянской области вновь обнаружили СВУ

Отмечается, что СВУ обнаружили накануне у трансформаторной подстанции. Взрывное устройство было начинено элементами в виде гранул. Саперы обезвредили СВУ, никто не пострадал.

В среду на нефтеперекачивающей станции «Новозбыково» нефтепровода «Дружба» в Брянской области нашли взрывные устройства, напоминает РИА ФАН. По данным СМИ, взрывчатка была начинена пластидом и металлическими шариками. Как сообщили в компании «Транснефть», на «Новозыбково» не перекачивают нефть, и целью атаки было убийство людей.

