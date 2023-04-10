СМИ: на Миусской площади в центре Москвы произошел взрыв

По данным издания, в трех метрах от жилого дома образовалась воронка глубиной 30 сантиметров и диаметром 20 сантиметров.

Место происшествия оцепили. Работают экстренные службы. Данных о пострадавших нет.

По данным Telegram-канала Baza, произошел взрыв подземного кабеля.

В Чите ранее прогремел взрыв газа в жилом доме. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек, передает «Радиоточка НСН».

