СМИ: Четверых человек спасли из горящего здания в Москве

Из горящей квартиры в Москве спасли четырех человек, пишут СМИ.

В Екатеринбурге в одной из многоэтажек произошел пожар с взрывом

По данным СМИ, пожар произошел в жилом доме на Шмитовском проезде.

Департамент транспорта Москвы сообщает о перекрытии движения по улице Анны Северьяновой от Шмитовского проезда до Мантулинской улицы из-за возгорания в Шмитовском проезде .

Новость дополняется.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваМЧС РФПожар

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