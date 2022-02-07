СМИ: на Кубани четверо детей и взрослый погибли от отравления газом
7 февраля 202212:17
Четверо детей и один взрослый погибли в Краснодарском крае в результате отравления угарным газом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что трагедия произошла в жилом доме в посёлке Афипский Северского района Кубани. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность газового оборудования.
Ранее в Следственном комитете заявили, что пять человек, погибших при пожаре в Архангельской области, могли отравиться угарным газом, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru