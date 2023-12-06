СМИ: На Крите пьяные американские моряки избили 15-летних девочек

Пострадавшие пожаловались, что в субботу в Венецианской гавани на них напали два пьяных американских моряка, которые «били их кулаками и давали пощечины».

«15-летние подростки, которым удалось убежать, описали двух американцев, и в настоящее время ведется расследование с целью установить их местонахождение», — указано в материале.

По данным портала, уже известно о как минимум трех инцидентах с пьяными американскими моряками, в том числе о драке военных в туалете городского муниципального сада.

В октябре американский авианосец «Джеральд Форд» был направлен в Восточное Средиземноморье на фоне обострения палестино-израильского конфликта, напоминает «Свободная пресса».

