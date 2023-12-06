СМИ: На Крите пьяные американские моряки избили 15-летних девочек
Нетрезвые моряки с американского авианосца «Джеральд Форд» избили двух 15-летних девочек в городе Ханья на острове Крит, где расположена военно-морская база Суда. Об этом сообщает портал «Прото тема».
Пострадавшие пожаловались, что в субботу в Венецианской гавани на них напали два пьяных американских моряка, которые «били их кулаками и давали пощечины».
«15-летние подростки, которым удалось убежать, описали двух американцев, и в настоящее время ведется расследование с целью установить их местонахождение», — указано в материале.
По данным портала, уже известно о как минимум трех инцидентах с пьяными американскими моряками, в том числе о драке военных в туалете городского муниципального сада.
В октябре американский авианосец «Джеральд Форд» был направлен в Восточное Средиземноморье на фоне обострения палестино-израильского конфликта, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новый детский плейхаб появится в районе Нагатино-Садовники
- Умер последний ветеран ВОВ из Чечни 102-летний Юнус Абдулшаидов
- Глава СК затребовал доклад о расследовании отравления 41 рабочего на Камчатке
- Юрист рассказала о допустимости отправки рабочих документов в мессенджерах
- Мурашко: Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая
- В России хотят запретить давать мальчикам женские имена и наоборот
- ВСУ за двое суток выпустили по Белгородской области около 140 снарядов
- «Зенит» начал продавать билеты на футбольные матчи в кредит
- Певец Шарлот обжаловал свой арест
- Росздравнадзор опроверг нехватку препаратов от артрита в аптеках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru