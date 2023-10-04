СМИ: погибли 55 моряков с атомной подводной лодки КНР

Подводная лодка попала в ловушку для кораблей США и Великобритании во время выполнения миссии в Желтом море 21 августа. Погибли 55 членов экипажа. По предварительным данным, среди них — капитан субмарины Сюэ Юн-Пэн. Это произошло в результате отказа кислородных систем.

Пекин отрицает факт происшествия с подлодкой. Предполагается, что затопление произошло в водах китайской провинции Шаньдун.

Ранее генерал Липовой назвал российские атомные подлодки невидимыми для США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

