СМИ: погибли 55 моряков с атомной подводной лодки КНР
Стало известно о гибели экипажа атомной субмарины Китая «093-417», сообщает Daily Mail со ссылкой на британскую разведку.
Подводная лодка попала в ловушку для кораблей США и Великобритании во время выполнения миссии в Желтом море 21 августа. Погибли 55 членов экипажа. По предварительным данным, среди них — капитан субмарины Сюэ Юн-Пэн. Это произошло в результате отказа кислородных систем.
Пекин отрицает факт происшествия с подлодкой. Предполагается, что затопление произошло в водах китайской провинции Шаньдун.
Ранее генерал Липовой назвал российские атомные подлодки невидимыми для США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия обсуждает введение безвизового режима с Кувейтом и Бахрейном
- СМИ: надежды на дефицит продуктов в России из-за санкций не оправдались
- Блинкен: Байден хочет избежать прямого конфликта с РФ из-за кризиса на Украине
- СМИ: погибли 55 моряков с атомной подводной лодки КНР
- Стало известно о новых правилах оплаты ЖКХ
- Маск: SpaceX в 2023 году доставит на орбиту груза больше, чем остальные страны
- Глава Евросовета: Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году
- Назначен временный спикер американского Конгресса
- Гладков заявил, что в Белгородской области сработала ПВО
- Украина утвердила план на случай блэкаутов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru