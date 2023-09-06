СМИ: На Химкинском водохранилище перевернулась лодка с людьми
6 сентября 202318:13
Лодка с людьми перевернулась на Химкинском водохранилище, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, на борту лодки находилось шесть человек. Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев пишет, что никто из людей не выплыл после падения в воду.
На место выехали спасатели.
Ранее в Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru