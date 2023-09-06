СМИ: На Химкинском водохранилище перевернулась лодка с людьми

По информации СМИ, на борту лодки находилось шесть человек. Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев пишет, что никто из людей не выплыл после падения в воду.

На место выехали спасатели.

Ранее в Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

