Hürriyet: Одиннадцать человек погибли, 95 ранены в двух ДТП в турецком Денизли
Одиннадцать человек погибли, 95 пострадали в результате двух аварий в одном и том же городе на юго-западе Турции. Об этом пишет Hürriyet.
По данным газеты, ЧП зафиксировали в городе Денизли. В населенном пункте произошло ДТП, в котором погибли семь человек и пострадали 42. Россиян среди них нет, отмечает телеканал «360».
Спустя 16 часов стало известно о еще одной аварии в Денизли: легковое авто врезалось в автобус и, выехав на встречную полосу, столкнулось с микроавтобусом.
«В результате ... погибли четыре человека из одной семьи, 53 человека получили ранения», — отмечает Hürriyet.
Между тем в Екатеринбурге автобус не справился с управлением и врезался в столб, пострадали 11 человек. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки инцидента, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru