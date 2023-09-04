Hürriyet: Одиннадцать человек погибли, 95 ранены в двух ДТП в турецком Денизли

Одиннадцать человек погибли, 95 пострадали в результате двух аварий в одном и том же городе на юго-западе Турции. Об этом пишет Hürriyet.

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

По данным газеты, ЧП зафиксировали в городе Денизли. В населенном пункте произошло ДТП, в котором погибли семь человек и пострадали 42. Россиян среди них нет, отмечает телеканал «360».

Спустя 16 часов стало известно о еще одной аварии в Денизли: легковое авто врезалось в автобус и, выехав на встречную полосу, столкнулось с микроавтобусом.

«В результате ... погибли четыре человека из одной семьи, 53 человека получили ранения», — отмечает Hürriyet.

Между тем в Екатеринбурге автобус не справился с управлением и врезался в столб, пострадали 11 человек. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки инцидента, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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