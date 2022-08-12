СМИ: на границе Эстонии и России образовалась очередь из 300 автомобилей
Очередь, для прохождения которой потребуется порядка 25 часов, образовалась на русско-эстонской границе, сообщает портал GoSwift.
Уточняется, что речь идёт о пограничном пункте «Нарва», где, по данным сайта, скопилось более 300 автомобилей.
По информации «Фонтанки», в час границу пересекают до 12 машин. Находящиеся в очереди россияне рассказали изданию, что возвращение из Эстонии в РФ превратилось для автомобилистов «в самый настоящий ад».
Ранее глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что власти Эстония приняли решение закрыть границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой.
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