СМИ: на границе Эстонии и России образовалась очередь из 300 автомобилей

Очередь, для прохождения которой потребуется порядка 25 часов, образовалась на русско-эстонской границе, сообщает портал GoSwift.

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Уточняется, что речь идёт о пограничном пункте «Нарва», где, по данным сайта, скопилось более 300 автомобилей.

По информации «Фонтанки», в час границу пересекают до 12 машин. Находящиеся в очереди россияне рассказали изданию, что возвращение из Эстонии в РФ превратилось для автомобилистов «в самый настоящий ад».

Ранее глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что власти Эстония приняли решение закрыть границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГраницаЭстония
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