СМИ: На борту сбитого Ил-76 находилось 12 бойцов «Азова»

По данным СМИ, часть украинских военнопленных была мертва или серьезно ранена из-за последствий удара PAC-2 еще до падения самолета. Снаряд мог попасть в район грузовой палубы, где и располагались бойцы.

Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что экипаж ИЛ-76 успел доложить о внешнем воздействии, напоминает «Радиоточка НСН».



