СМИ: На борту сбитого Ил-76 находилось 12 бойцов «Азова»

На борту военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области, находилось как минимум 12 представителей нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Их и ещё 53 пленных везли на обмен, сообщает Telegram-канал Mash.

Минобороны РФ обвинило ВСУ в ударе по Ил-76 над Белгородской областью

По данным СМИ, часть украинских военнопленных была мертва или серьезно ранена из-за последствий удара PAC-2 еще до падения самолета. Снаряд мог попасть в район грузовой палубы, где и располагались бойцы.

Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что экипаж ИЛ-76 успел доложить о внешнем воздействии, напоминает «Радиоточка НСН».


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