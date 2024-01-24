СМИ: На борту сбитого Ил-76 находилось 12 бойцов «Азова»
На борту военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области, находилось как минимум 12 представителей нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Их и ещё 53 пленных везли на обмен, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, часть украинских военнопленных была мертва или серьезно ранена из-за последствий удара PAC-2 еще до падения самолета. Снаряд мог попасть в район грузовой палубы, где и располагались бойцы.
Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что экипаж ИЛ-76 успел доложить о внешнем воздействии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru