Минобороны РФ обвинило ВСУ в ударе по Ил-76 над Белгородской областью

ВСУ сбили Ил-76 над Белгородской областью, нанеся удар из района населенного пункта Липцы Харьковской области, заявили в Минобороны России.

Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ использовали зенитный ракетный комплекс.

Радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет.

Сегодня, 24 января, в Белгородской области в среду разбился российский транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны РФ, на его борту было более 70 человек, в том числе, 65 пленных украинских военных, которых готовили к обмену, отмечает «Радиоточка НСН».

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