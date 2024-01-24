Минобороны РФ обвинило ВСУ в ударе по Ил-76 над Белгородской областью
ВСУ сбили Ил-76 над Белгородской областью, нанеся удар из района населенного пункта Липцы Харьковской области, заявили в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, ВСУ использовали зенитный ракетный комплекс.
Радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет.
Сегодня, 24 января, в Белгородской области в среду разбился российский транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны РФ, на его борту было более 70 человек, в том числе, 65 пленных украинских военных, которых готовили к обмену, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru