СМИ: МВД Австрии опровергло данные об убийстве Вовк
МВД опровергло сообщения об «убийстве» Натальи Вовк, взорвавшей автомобиль журналистки Дарьи Дугиной, передает РИА Новости.
«О подобном случае в стране неизвестно, не можем подтвердить достоверность информации», - цитирует агентство информацию австрийских правоохранителей.
Ранее австрийское издание Exxpress сообщило, что Наталью Вовк якобы обнаружили в отеле с 17 ножевыми ранениями. При этом оказалось, что на фото с места «убийства» Вовк изображена 26-летняя москвичка, погибшая в 2020 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+46 857 / сут.
Умерли
384 тыс.+83 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+28 224 / сут.
- СМИ: В ЕС опасаются смертельного удара от России из-за закрытия «Северного потока»
- СМИ: МВД Австрии опровергло данные об убийстве Вовк
- Две трети родителей регулярно выделят школьникам деньги на карманные расходы
- Все лесные пожары на Дальнем Востоке ликвидированы
- СМИ: авиакомпании смогут совершать «спрямленные» рейсы Сочи с 30 августа
- Дугин: Целью убийц была дочь Дарья
- Австрийское СМИ опубликовало фото погибшей невесты вместо «зарезанной» Вовк
- СМИ: главы МИД Евросоюза намерены приостановить действие соглашения о визах с РФ
- Сенатор Джабаров предложил отправить инициаторов гонок в Москве на хозработы в зону СВО
- Убийственные санкции. Евросоюзу предрекли участь Южной Америки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru