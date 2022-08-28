СМИ: МВД Австрии опровергло данные об убийстве Вовк

МВД опровергло сообщения об «убийстве» Натальи Вовк, взорвавшей автомобиль журналистки Дарьи Дугиной, передает РИА Новости.

Дугин: Целью убийц была дочь Дарья

«О подобном случае в стране неизвестно, не можем подтвердить достоверность информации», - цитирует агентство информацию австрийских правоохранителей.

Ранее австрийское издание Exxpress сообщило, что Наталью Вовк якобы обнаружили в отеле с 17 ножевыми ранениями. При этом оказалось, что на фото с места «убийства» Вовк изображена 26-летняя москвичка, погибшая в 2020 году.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПолицияОпровержениеУбийствоАвстрия
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