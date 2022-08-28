Дугин: Целью убийц была дочь Дарья

«Все было брошено на то, чтобы убить ее, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в нее», — заявил Дугин.

Ранее сообщалось, что 20 августа вечером в Московской области был взорван автомобиль политолога и журналиста 29-летней Дарьи Дугиной (Платоновой) – дочери известного философа Александра Дугина. Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» и должна была ехать в одном автомобиле с отцом. В понедельник ФСБ сообщила, что убийство совершила гражданка Украины Наталья Вовк в сопровождении 12-летней дочери Софьи Шабан, после совершения преступления они скрылись в Эстонии. По неподтвержденным данным, Вовк служила в украинском батальоне «Азов», признанном в России террористической организацией. Официальный Киев заявил о своей непричастности к убийству.

