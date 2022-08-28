Австрийское СМИ опубликовало фото погибшей невесты вместо «зарезанной» Вовк

«Ночью Вовк нашли мертвой на съемной квартире с 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке», – сообщает Exxpress, ссылаясь на неназванные источники.

Отмечается, что фото убитой невесты первоначально опубликовали российские СМИ в июле 2020. Издание относится к «желтой» прессе, его связывают с Австрийской народной партией, руководит которой канцлер страны Карл Нехаммер, отмечает РЕН ТВ.

В понедельник ФСБ сообщила, что убийство совершила гражданка Украины Наталья Вовк в сопровождении 12-летней дочери Софьи Шабан, после совершения преступления они скрылись в Эстонии. По неподтвержденным данным, Вовк служила в украинском батальоне «Азов», признанном в России террористической организацией. Официальный Киев заявил о своей непричастности к убийству.

