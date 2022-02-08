СМИ: мужчина покончил с собой в поликлинике на юге Москвы

Мужчина совершил самоубийство в травматологическом отделении поликлиники № 52 на Булатниковском проезде в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства рассказал, что зашедший в зал ожидания 75-летний москвич спустя несколько минут был обнаружен сотрудником медучреждения. Раненого мужчину госпитализировали, однако спустя несколько часов он умер.

Источник сообщил, что рядом с погибшим обнаружили принадлежащий ему пистолет. Также он добавил, что зал ожидания, где нашли мужчину, находился вне зоны видимости охранников.

Ранее самоубийство совершил начальник Департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейменов, сообщает RT.

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