Росгвардия нейтрализовала мурманского стрелка
31 марта 202500:12
Росгвардия нейтрализовала мужчину, который начал беспорядочную стрельбу в Мурманске, сообщает пресс-служба ведомства.
Это произошло благодаря сотрудникам мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». Они штурмовали крышу 14-этажного дома.
Ранее о стрельбе заявил губернатор области Андрей Чибис. Он попросил погасить свет в квартирах, отойти от окон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росгвардия нейтрализовала мурманского стрелка
- В Мурманске неизвестный открыл огонь с крыши дома
- Федора Конюхова эвакуировали со сломанной лодки в Индийском океане
- Звезда «Безумного Макса» Ричард Нортон умер в Мельбурне
- Анна Асти через суд требует со Стаса Ярушина миллион рублей
- Трамп заявил, что не шутит о возможном переизбрании на третий срок президента США
- Один человек погиб, 5 пострадали при столкновении двух автомобилей под Самарой
- Съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар БПЛА в Горловке в ДНР
- Шесть человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Ленобласти
- ПВО сбила 3 украинских беспилотника над Крымом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru