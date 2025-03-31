Росгвардия нейтрализовала мурманского стрелка

Росгвардия нейтрализовала мужчину, который начал беспорядочную стрельбу в Мурманске, сообщает пресс-служба ведомства.

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Это произошло благодаря сотрудникам мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». Они штурмовали крышу 14-этажного дома.

Ранее о стрельбе заявил губернатор области Андрей Чибис. Он попросил погасить свет в квартирах, отойти от окон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rosguard.gov.ru
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