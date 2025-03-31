В Мурманске неизвестный открыл огонь с крыши дома

В Мурманске неизвестный открыл огонь с крыши дома, сообщил в Telegram губернатор области Андрей Чибис.

При стрельбе во Флориде погибли женщина и трое детей

По его словам, «на Кольском, 10 – стрельба». На месте работают силовики.

Глава региона попросил граждан соблюдать спокойствие и меры безопасности. Чибис попросил погасить свет в квартирах, отойти от окон. Он также попросил не снимать и не выкладывать в интернет работу правоохранительных органов.

Ранее мужчина устроил стрельбу в метро Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:МурманскСтрельба

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