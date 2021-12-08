СМИ: московский стрелок пришёл в МФЦ за новым паспортом

Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» юго-востоке Москвы, пришёл туда, чтобы получить новый паспорт, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собянин рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в московском МФЦ

По словам собеседника агентства, мужчина переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нём было обнаружено более 20 патронов.

«Что стало мотивом его действий, устанавливается», - отметил источник.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев представил к награде московского полицейского, задержавшего вооружённого злоумышленника в столичном МФЦ, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МоскваМФЦСтрельбаСтрелок
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры