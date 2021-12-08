СМИ: московский стрелок пришёл в МФЦ за новым паспортом
Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» юго-востоке Москвы, пришёл туда, чтобы получить новый паспорт, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, мужчина переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нём было обнаружено более 20 патронов.
«Что стало мотивом его действий, устанавливается», - отметил источник.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев представил к награде московского полицейского, задержавшего вооружённого злоумышленника в столичном МФЦ, сообщает RT.
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