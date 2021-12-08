Собянин рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в московском МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пострадавших в результате стрельбы в многофункциональном центре «Рязанский» на юго-востоке столицы.
Получившие травмы при инциденте находятся в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
«К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают всё возможное. У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Накануне мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице, нападавшего задержали. В результате атаки два человека погибли, четыре были ранены. Следственный комитет возбудил дело по статьям об убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия, злоумышленнику может грозить пожизненное заключение, пишет «Свободная пресса».
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