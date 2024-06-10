СМИ: Московский профессор поверил мошенникам и отдал им 19,2 млн рублей

Согласно данным, с 72-летним мужчиной связались неизвестные и представились сотрудниками «Госуслуг». Они сообщили профессору, что ему необходимо обезопасить средства. Помимо «работников» портала, с профессором общались и якобы представители МВД.

Отмечается, что в результате мужчина передал злоумышленникам деньги через курьера и был уверен, что звонившие ему собеседники отвезут средства в безопасное место. Указывается, что профессор снял со счетов 19,2 миллиона рублей в период с 24 по 27 мая и передал мошенникам, курьер приезжал за деньгами к его дому.

Спустя время, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Добавляется, что правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что советский и российский физик-экспериментатор, академик РАН Евгений Александров стал жертвой мошенников, передает «Радиоточка НСН».

