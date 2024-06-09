СМИ: известный петербургский физик перечислил мошенникам почти 2 млн рублей
Советский и российский физик-экспериментатор, академик РАН Евгений Александров стал жертвой мошенников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональном главке МВД.
Как заявил собеседник агентства, 88-летний Александров обратился в полицию и рассказал, что ему позвонила «сотрудница «Русской Википедии» и заявила, что его патенты нужно зарегистрировать в ее программе. Ученый получил СМС-сообщение от банка и озвучил содержание мошеннице.
После этого мужчине пришло письмо от банка с уведомлением о продаже принадлежащих ему ценных бумаг. Впоследствии он узнал, что с его счета списали более 1,9 миллиона рублей.
По данным ТАСС, в России могут начать по умолчанию блокировать спам-звонки из-за рубежа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru