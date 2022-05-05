СМИ: московский депутат Бер попал под полицейскую проверку из-за поста о Буче
Московский муниципальный депутат Илья Бер попал под полицейскую проверку после того, как опубликовал в своих соцсетях пост о событиях в украинской Буче. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным канала, парламентарию не понравилось, как «российские пропагандисты» перевели пост в газете Guardian, после чего решил по пунктам разобрать статью английского издания.
Теперь же постом Бера заинтересовались в МВД РФ.
Ранее председателя псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга оштрафовали на 32 тысяч рублей за дискредитацию действий ВС РФ, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. Основанием для штрафа стал репост пятисекундного ролика с акцией Марины Овсянниковой в эфире Первого канала.
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