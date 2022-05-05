СМИ: московский депутат Бер попал под полицейскую проверку из-за поста о Буче

По данным канала, парламентарию не понравилось, как «российские пропагандисты» перевели пост в газете Guardian, после чего решил по пунктам разобрать статью английского издания.

Теперь же постом Бера заинтересовались в МВД РФ.

Ранее председателя псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга оштрафовали на 32 тысяч рублей за дискредитацию действий ВС РФ, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. Основанием для штрафа стал репост пятисекундного ролика с акцией Марины Овсянниковой в эфире Первого канала.