Ройзману выписали третий штраф за дискредитацию Вооруженных сил России

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.

Сотрудницу «Первого канала» Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей

За пост политика в Telegram о спецоперации России на Украине Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова отметила, что суд отклонил запросы на лингвистическую и историческую экспертизы публикации.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал политика за пост в Twitter и за опубликованный в соцсетях видеоролик, по двум протоколам ему назначили два штрафа по 50 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафСудВооруженные Силы РФЕвгений Ройзман
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