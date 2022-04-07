Ройзману выписали третий штраф за дискредитацию Вооруженных сил России

За пост политика в Telegram о спецоперации России на Украине Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова отметила, что суд отклонил запросы на лингвистическую и историческую экспертизы публикации.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал политика за пост в Twitter и за опубликованный в соцсетях видеоролик, по двум протоколам ему назначили два штрафа по 50 тысяч рублей.

