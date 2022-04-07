Ройзману выписали третий штраф за дискредитацию Вооруженных сил России
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.
За пост политика в Telegram о спецоперации России на Украине Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
Адвокат Ройзмана Юлия Федотова отметила, что суд отклонил запросы на лингвистическую и историческую экспертизы публикации.
Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал политика за пост в Twitter и за опубликованный в соцсетях видеоролик, по двум протоколам ему назначили два штрафа по 50 тысяч рублей.
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