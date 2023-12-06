СМИ: Москалькову госпитализировали и готовят к операции

Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову госпитализировали в Москве, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, Москалькову готовят к операции на колено. Проблемы выявили во время обследования. Mash пишет, что заболевание может привести к серьезным последствиям в случае осложнения.

Уточняется, что Москалькову ждет непростая операция с долгим периодом восстановления. Также могут быть ужасные боли.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Михаил Боярский почувствовал себя плохо 27 ноября, после чего его госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеГоспитализацияТатьяна Москалькова

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