СМИ: Москалькову госпитализировали и готовят к операции
Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову госпитализировали в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, Москалькову готовят к операции на колено. Проблемы выявили во время обследования. Mash пишет, что заболевание может привести к серьезным последствиям в случае осложнения.
Уточняется, что Москалькову ждет непростая операция с долгим периодом восстановления. Также могут быть ужасные боли.
Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Михаил Боярский почувствовал себя плохо 27 ноября, после чего его госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru