СМИ: Москалькову госпитализировали и готовят к операции

По данным СМИ, Москалькову готовят к операции на колено. Проблемы выявили во время обследования. Mash пишет, что заболевание может привести к серьезным последствиям в случае осложнения.



Уточняется, что Москалькову ждет непростая операция с долгим периодом восстановления. Также могут быть ужасные боли.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Михаил Боярский почувствовал себя плохо 27 ноября, после чего его госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщает RT.

