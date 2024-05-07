Главу Минтранса Башкирии Клебанова задержали за получение взятки
Министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова задержали за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Радия Хабирова.
«Министра задержали правоохранительные органы, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере», — указали в пресс-службе, добавив, что силовые структуры проводят оперативные мероприятия.
Отмечается, что Клебанова отстранили от должности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, которую он занимал с декабря 2022 года.
Ранее по подозрению во взятке был задержан замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, напоминает Ura.ru.
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