Главу Минтранса Башкирии Клебанова задержали за получение взятки

«Министра задержали правоохранительные органы, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере», — указали в пресс-службе, добавив, что силовые структуры проводят оперативные мероприятия.

Отмечается, что Клебанова отстранили от должности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, которую он занимал с декабря 2022 года.

Ранее по подозрению во взятке был задержан замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, напоминает Ura.ru.

