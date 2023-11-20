СМИ: Актера Носика госпитализировали в Москве

Народного артиста России Владимира Носика с открытой раной головы госпитализировали в Москве. Об этом сообщило издание «Известия».

Госпитализированный Митта находится в состоянии средней тяжести

По словам источника СМИ, актер неудачно упал и ударился головой возле дома №3 по улице Васильевской вечером 19 ноября. Отмечается, что актера доставили в больницу имени Боткина.

Ранее журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу. Он отдыхал в заведении на Пресне и пожаловался в процессе застолья на боль в груди. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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