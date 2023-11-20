СМИ: Актера Носика госпитализировали в Москве
20 ноября 202313:38
Народного артиста России Владимира Носика с открытой раной головы госпитализировали в Москве. Об этом сообщило издание «Известия».
По словам источника СМИ, актер неудачно упал и ударился головой возле дома №3 по улице Васильевской вечером 19 ноября. Отмечается, что актера доставили в больницу имени Боткина.
Ранее журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу. Он отдыхал в заведении на Пресне и пожаловался в процессе застолья на боль в груди. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru