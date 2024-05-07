СМИ: В Госдуме захотели замораживать выплаты авторам-иноагентам на спецсчетах
Рабочая группа в Госдуме во главе с вице-спикером палаты Ириной Яровой обсуждает законопроект о выплатах отчислений от стриминговых и других цифровых платформ авторам-иностранным агентам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Текущая концепция предполагает открытие для отчислений иноагентам спецсчета, на который цифровая платформа будет перечислять вознаграждение "до тех пор, пока автор не вернется в РФ"», — отмечает издание.
По словам участников рынка, при таком решении соавторы и соправообладатели иноагентов, не признанные выполняющими такие функции, также лишатся выплат. В качестве альтернативы предлагаются схемы, при которых соавторы или лейблы смогут получить отчисления со счета после предоставления необходимых документов.
Как отметил источник в правительстве, этот вариант может стать альтернативой полному исключению музыки и книг иноагентов с платформ, «компромиссом, который позволит избежать ухудшения пользовательского опыта». По данным «Коммерсанта», к обсуждению привлекли Минюст: именно это ведомство может открыть счет на имя иностранного агента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru