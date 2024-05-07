СМИ: В Госдуме захотели замораживать выплаты авторам-иноагентам на спецсчетах

«Текущая концепция предполагает открытие для отчислений иноагентам спецсчета, на который цифровая платформа будет перечислять вознаграждение "до тех пор, пока автор не вернется в РФ"», — отмечает издание.

По словам участников рынка, при таком решении соавторы и соправообладатели иноагентов, не признанные выполняющими такие функции, также лишатся выплат. В качестве альтернативы предлагаются схемы, при которых соавторы или лейблы смогут получить отчисления со счета после предоставления необходимых документов.

Как отметил источник в правительстве, этот вариант может стать альтернативой полному исключению музыки и книг иноагентов с платформ, «компромиссом, который позволит избежать ухудшения пользовательского опыта». По данным «Коммерсанта», к обсуждению привлекли Минюст: именно это ведомство может открыть счет на имя иностранного агента.

