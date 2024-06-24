СМИ: Мошенники похитили у академика РАН более 20 млн рублей

По данным агентства, злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в течение недели звонили 85-летнему ученому и его супруге. Мошенники уговаривали Чантурию передать свои сбережения, чтобы «обезопасить» их. В результате супруги сняли деньги со счетов и передали их курьеру.

«Предварительно, преступники похитили более 20,8 миллиона рублей», — отметил источник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Москве 69-летняя женщина через банкоматы перевела злоумышленникам 13 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.

