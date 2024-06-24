СМИ: Мошенники похитили у академика РАН более 20 млн рублей
Мошенники украли у академика РАН Валентина Чантурии и его жены свыше 20,8 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в течение недели звонили 85-летнему ученому и его супруге. Мошенники уговаривали Чантурию передать свои сбережения, чтобы «обезопасить» их. В результате супруги сняли деньги со счетов и передали их курьеру.
«Предварительно, преступники похитили более 20,8 миллиона рублей», — отметил источник.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее в Москве 69-летняя женщина через банкоматы перевела злоумышленникам 13 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru