Мошенники представились админами «Википедии» и обманули преподавателя МГИМО
Мошенники обманули доктора наук, пообещав ему отредактировать статью в «Википедии», сообщает Telegram-канал Baza.
Аферисты связались с уважаемым российским ученым Витольдом Ясвиным, который написал две докторские диссертации по психологии и педагогике и получил премию Правительства в области образования.
Заведующий кафедрой в МГИМО повелся на убеждения мошенников, что он сможет редактировать материалы в популярной интернет-энциклопедии, но для этого на телефон нужно установить несколько приложений.
Правда, после установки на смартфоне Ясвина появился герб Украины, а со счета ученого сняли 115 тысяч рублей. Тогда он понял, что поверил аферистам и пошел писать заявление в МВД.
Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать россиянам якобы пройти флюорографию за счет средств обязательного медицинского страхования. Таким образом злоумышленники могут похитить платежные данные или получить доступ к личному кабинету на портале госуслуг, напоминает «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru