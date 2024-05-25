Мошенники представились админами «Википедии» и обманули преподавателя МГИМО

Аферисты связались с уважаемым российским ученым Витольдом Ясвиным, который написал две докторские диссертации по психологии и педагогике и получил премию Правительства в области образования.



Заведующий кафедрой в МГИМО повелся на убеждения мошенников, что он сможет редактировать материалы в популярной интернет-энциклопедии, но для этого на телефон нужно установить несколько приложений.



Правда, после установки на смартфоне Ясвина появился герб Украины, а со счета ученого сняли 115 тысяч рублей. Тогда он понял, что поверил аферистам и пошел писать заявление в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать россиянам якобы пройти флюорографию за счет средств обязательного медицинского страхования. Таким образом злоумышленники могут похитить платежные данные или получить доступ к личному кабинету на портале госуслуг, напоминает «Радиоточке НСН».

