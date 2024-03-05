СМИ: на юго-востоке Киева вспыхнул крупный пожар
В Левобережной части Киева произошло масштабное возгорание, сообщили украинские СМИ.
По данным журналистов, пожар произошел в жилом массиве «Осокорки», расположенном на юго-востоке города. Спасатели пока не могут справиться с огнем.
«Дарницкому району рекомендовано закрыть окна, ведь есть возможность ощущать запах дыма», - пишет издание «Обозреватель».
Киевская городская администрация заявила, что вблизи озера Тяглое произошло возгорание камыша и травяного настила. Спасатели пытаются ликвидировать пожар.
Ранее стало известно о взрывах в Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье и Харькове, передает «Радиоточка НСН».
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