СМИ: на юго-востоке Киева вспыхнул крупный пожар

По данным журналистов, пожар произошел в жилом массиве «Осокорки», расположенном на юго-востоке города. Спасатели пока не могут справиться с огнем.

«Дарницкому району рекомендовано закрыть окна, ведь есть возможность ощущать запах дыма», - пишет издание «Обозреватель».

Киевская городская администрация заявила, что вблизи озера Тяглое произошло возгорание камыша и травяного настила. Спасатели пытаются ликвидировать пожар.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье и Харькове, передает «Радиоточка НСН».

